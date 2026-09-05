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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Томпсон: «Клэй гонится за 5-м перстнем в компании со Стефом и Леброном»

Клэй Томпсон перешел в «Хит», сообщив о возвращении мотивации. Его отец объяснил ее суть. «Он до сих пор любит баскетбол.

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