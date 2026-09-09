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Вратарь «Ленинградца» отразил два удара в серии пенальти - клуб из Рощина вышел в следующий раунд FONBET Кубка России

Вратарь «Ленинградца» отразил два удара в серии пенальти - клуб из Рощина вышел в следующий раунд FONBET Кубка России

Завершились матчи второго игрового дня четвёртого раунда «Пути регионов» FONBET Кубка России. На этом этапе, напомним, в борьбу за хрустальный трофей вступили все 18 клубов Первой Лиги Pari.

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