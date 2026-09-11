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Царьград

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Анна Гусева: Бурный спрос на аренду для алкомаркетов завершился

Анна Гусева: Бурный спрос на аренду для алкомаркетов завершился

Анна Гусева из "AVG Недвижимость" сообщила, что в России устойчивый интерес к аренде помещений алкомаркетами сменил бурный рост прошлых лет.

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