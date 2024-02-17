В Иркутской области возбудили дело из-за избиения детей воспитателем

В Слюдянском районе Иркутской области возбудили уголовное дело из-за избиения детей в садике.Следком региона сообщает, что возбуждено уголовное дело из-за истязания несовершеннолетних и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию.
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