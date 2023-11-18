Пьяный водитель в Бобруйске накатался на две уголовные статьи.

Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина угнал автомобиль и пытался на нем скрыться от ГАИВ Бобруйске местный житель обратился в милицию с заявлением о том, что его знакомый, который имел признаки алкогольного опьянения, угнал принадлежащий ему Mercedes Sprinter.