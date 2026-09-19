Отдыхает в "загнивающей" Европе, а о России не знает: Скандал с чиновницей набирает обороты

Чиновница из России Ангелина Голощапова оказалась в центре публичного скандала. Отдыхая в Тоскане, она не смогла вспомнить, к кому в гости она приезжала – к якутам или бурятам.
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