Под атакой вражеских беспилотников оказался тульский город Ефремов Противник в ночь на вторник осуществил очередную беспилотную атаку на населённые пункты России.
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Под атакой вражеских беспилотников оказался тульский город Ефремов Противник в ночь на вторник осуществил очередную беспилотную атаку на населённые пункты России.
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