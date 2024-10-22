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Под атакой вражеских беспилотников оказался тульский город Ефремов

Под атакой вражеских беспилотников оказался тульский город Ефремов Противник в ночь на вторник осуществил очередную беспилотную атаку на населённые пункты России.

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