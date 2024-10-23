Ксения Собчак через суд выселила таинственного мужчину из московской квартиры

Москвича выселили из квартиры после соответствующего иска Ксении Собчак Журналист и телеведущая Ксения Собчак обратилась в суд, чтобы выселить из московской квартиры таинственного мужчину, о котором ничего неизвестно, кроме фамилии.
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