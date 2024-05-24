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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свежие комментарии

Бабушка в нагрузку

Бабушка в нагрузку

– Да ничего ему не нужно, Кольке-то. Ни дом, ни бабка. Болтун, одним словом . Татьяна никак не могла взять в толк – как такое возможно? Их новая соседка, наверняка, была права.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Грустная история Никому мы не нужны на старости то лет.
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16 час.
Элеонора Коган
Хорошо, что бабе Нюре встретились такие чуткие люди, как Матвей и Татьяна, и она осталась в своей избушке!!!Менять жильё в таком возрасте - это как приговор.
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16 час.
ВераВерная
Спасибо за рассказ. Душевно...
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10 час.

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