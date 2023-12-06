Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Рыбчинская
    "Девушка" и бабушка играются...Англичане те еще ребьята!😀В тиаре «Узелки л...
  • leonid
    Я вот не не пью вообще, даже забыл когда пил в последний раз. И что из  этого?  Просто никогда не тянуло пить. И буты...Что будет, если в...
  • Владимир Акулов
    У  многих  в  голове  ...говно.Тру-крайм: напоил...

Ребенку достался безграмотный учитель — что делать родителям: разбираемся с экспертом

Ребенку достался безграмотный учитель — что делать родителям: разбираемся с экспертом

Бывают такие ситуации, когда педагог учит детей тому, в чем сам плохо разбирается. Но как доказать, что неправ именно учитель, и что делать? У школьников к учителю бывает немало претензий: поставил двойку «ни за что», неинтересно ведет уроки, плохо объясняет, много задает… Частенько это все от нежелания учиться в школе или обиды за низкую оценку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх