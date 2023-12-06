Бывают такие ситуации, когда педагог учит детей тому, в чем сам плохо разбирается. Но как доказать, что неправ именно учитель, и что делать? У школьников к учителю бывает немало претензий: поставил двойку «ни за что», неинтересно ведет уроки, плохо объясняет, много задает… Частенько это все от нежелания учиться в школе или обиды за низкую оценку.