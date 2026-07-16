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Аргументы недели

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Петербурженка отработала 300 часов дворником за неуплату алиментов

Петербурженка отработала 300 часов дворником за неуплату алиментов

Суд в Санкт-Петербурге приговорил женщину к 300 часам обязательных работ за неуплату алиментов. После отбытия наказания она трудоустроилась в коммунальную службу и теперь регулярно перечисляет деньги на дочь.

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