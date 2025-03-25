Политика как он...
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Политика как она есть

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Археологи раскрыли спрятанную в гробнице Тутанхамона 3000-летнюю тайну

Археологи раскрыли спрятанную в гробнице Тутанхамона 3000-летнюю тайну

Открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году стало одной из самых знаменательных находок XX века. В Долине царей в Египте была обнаружена усыпальница юного фараона с более чем 5 тысячами бесценных сокровищ, включая его знаменитую золотую маску.

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