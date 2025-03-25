Археологи раскрыли спрятанную в гробнице Тутанхамона 3000-летнюю тайну

Открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году стало одной из самых знаменательных находок XX века. В Долине царей в Египте была обнаружена усыпальница юного фараона с более чем 5 тысячами бесценных сокровищ, включая его знаменитую золотую маску.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии