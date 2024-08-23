В этом году в Казани травмы и увечья в авариях получили 77 детей

За первые семь месяцев текущего года в городе зафиксировано 74 ДТП с участием детей. В результате этих происшествий 77 несовершеннолетних получили различные травмы и увечья, сообщили в городской Госавтоинспекции.
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