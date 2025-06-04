❗️Черный дым над Симферополем – пожар в частном секторе Как сообщили корреспонденту «Крым 24» очевидцы, предварительно горит хозпостройка в частном секторе.
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❗️Черный дым над Симферополем – пожар в частном секторе Как сообщили корреспонденту «Крым 24» очевидцы, предварительно горит хозпостройка в частном секторе.