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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рейнджерс» назначили Куика директором по развитию вратарей, Брассара – помощником по развитию игроков (NY Post)

« Рейнджерс » назначили двух бывших игроков команды в отдел развития игроков.  40-летний Джонатан Куик , завершивший карьеру игрока в этом году, будет директором по развитию вратарей.

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