В Китае началась подготовка к ходовым испытаниям с полетами палубной авиации третьего авианосца ВМС НОАК

В Китайской Народной Республике (КНР) проводится подготовка к предстоящим ходовым испытаниям нового авианосца Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Фуцзянь».
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