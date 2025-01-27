Дания выделит $2,1 млрд на наращивание военного присутствия в Арктике

TASS/EPA/BO AMSTRUP Власти Дании сообщили, что собираются потратить на усиление обороны в Арктике более двух миллиардов долларов после того, как президент США Дональд Трамп начал активно проявлять интерес к Гренландии.
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