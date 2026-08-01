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Татар-информ

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Ипотечные каникулы для семей с детьми упростят с 1 сентября

Ипотечные каникулы для семей с детьми упростят с 1 сентября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​ С 1 сентября российские семьи при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка смогут оформить ипотечные каникулы без подтверждения снижения доходов.

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