Ипотечные каникулы для семей с детьми упростят с 1 сентября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» С 1 сентября российские семьи при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка смогут оформить ипотечные каникулы без подтверждения снижения доходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии