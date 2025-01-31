Дорожная обстановка в регионе за прошедшие дежурные сутки

В Родниковском районе в 07-44 на 38 километре автодороги «Иваново-Родники» 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Джили МК», в состоянии алкогольного опьянения (показания прибора - 0,332 мг/л) не справилась с управлением и совершила съезд в кювет по ходу движения.