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Военкор Котенок: Западные СМИ занижают потенциал ВСУ

Военкор Котенок: Западные СМИ занижают потенциал ВСУ

Действующий на территории ведения сражений журналист Юрий Котенок поделился сведениями о том, что печатающиеся в державах Запада журналы зачастую указывают на то, что киевский режим не имеет возможности дать отпор после атак Вооружённых сил Российской Федерации.

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