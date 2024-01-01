Действующий на территории ведения сражений журналист Юрий Котенок поделился сведениями о том, что печатающиеся в державах Запада журналы зачастую указывают на то, что киевский режим не имеет возможности дать отпор после атак Вооружённых сил Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии