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Царьград

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В Ростове создан штаб для жителей, чье жильё пострадало от БПЛА

В Ростове создан штаб для жителей, чье жильё пострадало от БПЛА

В ночь на 8 февраля в Первомайском районе Ростова произошел инцидент, в результате которого обломки беспилотного летательного аппарата повредили жилье местных жителей.

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