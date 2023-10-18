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Предметы из коллекции Ротшильдов продали на аукционе за 62,6 миллиона долларов

Предметы из коллекции Ротшильдов продали на аукционе за 62,6 миллиона долларов

Обширная коллекция произведений искусства, мебели, серебра, керамики и ювелирных изделий, долгое время находившихся в частной коллекции банковской династии Ротшильдов, была продана более чем за 62,6 миллиона долларов на нескольких аукционах Christie's в Нью-Йорке, пишет CNN.

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