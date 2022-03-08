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Кадыров: скорее всего, мне отныне запрещено смотреть аниме

Кадыров: скорее всего, мне отныне запрещено смотреть аниме

Рамзан Кадыров отреагировал на решение властей Японии ввести против него санкции.Глава Чечни отметил, что у него отродясь не было никаких активов в Японии, и пошутил, что ему, судя по всему, запретили смотреть аниме и любоваться цветущей сакурой.

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