Кадыров: скорее всего, мне отныне запрещено смотреть аниме

Рамзан Кадыров отреагировал на решение властей Японии ввести против него санкции.Глава Чечни отметил, что у него отродясь не было никаких активов в Японии, и пошутил, что ему, судя по всему, запретили смотреть аниме и любоваться цветущей сакурой.