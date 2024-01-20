Крупнейший в РФ завод томатной пасты столкнулся с нехваткой семян помидоров

РИАМО - 20 янв. Астраханская и Волгоградская области, которые являются крупными регионами-производителями овощей, перед весенней посевной столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука, сообщает РБК.
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