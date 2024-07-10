В «Доме Озерова» открылась выставка работ Сергея Андрияки и его учеников

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» открылась выставка «Мастер и ученик», на которой представлены более ста работ народного художника РФ Сергея Андрияки, преподавателей и студентов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
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