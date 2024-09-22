Автоматические ответы родителей: 12 запрещенных реакций в адрес ребёнка

Пожалуйста, будьте внимательны к своим детям, когда они что-то рассказывают вам. Правила общения с детьми и не только – читайте далее… Психологи выделили 12 запрещённых форм, шаблонов словесных родительских реакций на поведение или слова ребёнка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии