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Сенатор Обама в 2005 году курировал украинские лаборатории по работе с особо опасными патогенами

Сенатор Обама в 2005 году курировал украинские лаборатории по работе с особо опасными патогенами

В уже удаленной, и затем восстановленной изданием The National Pulse статье говорится, что бывший президент США Барак Обама возглавлял инициативу по созданию биолабораторий, предназначенных для работы с «особо опасными патогенами» на Украине.

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