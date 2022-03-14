В уже удаленной, и затем восстановленной изданием The National Pulse статье говорится, что бывший президент США Барак Обама возглавлял инициативу по созданию биолабораторий, предназначенных для работы с «особо опасными патогенами» на Украине.
В уже удаленной, и затем восстановленной изданием The National Pulse статье говорится, что бывший президент США Барак Обама возглавлял инициативу по созданию биолабораторий, предназначенных для работы с «особо опасными патогенами» на Украине.
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