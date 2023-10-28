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За 3-й квартал 2023 года чистая прибыль LG выросла на 44% год к году

За 3-й квартал 2023 года чистая прибыль LG выросла на 44% год к году

Южнокорейская LG сообщила, что за 3-й квартал 2023 года компания увеличила свою чистую прибыль на 44% - до 485,2 млрд вон ($358,5 млн) и это по сравнению с 3-м кварталом 2022 года, когда их чистая прибыль составила 336,5 млрд вон.

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