За 3-й квартал 2023 года чистая прибыль LG выросла на 44% год к году

Южнокорейская LG сообщила, что за 3-й квартал 2023 года компания увеличила свою чистую прибыль на 44% - до 485,2 млрд вон ($358,5 млн) и это по сравнению с 3-м кварталом 2022 года, когда их чистая прибыль составила 336,5 млрд вон.