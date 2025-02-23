Александр Беглов поздравил с Днем защитника Отечества и опубликовал видеопослание от бойцов СВО

Глава Петербурга также напомнил о трехлетней годовщине начала спецоперации Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 23 Февраля ветеранов и петербуржцев, которые своим трудом вносят вклад в победу.
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