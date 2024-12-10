Квантовый барьер пал? Чип Google Willow решает проблему исправления ошибок, с которой не справились другие

Мир стоит на пороге революции, вестником которой становятся квантовые компьютеры. Эти устройства, оперирующие не привычными битами, а загадочными кубитами, обещают вычислительные мощности, недостижимые для классических машин.
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