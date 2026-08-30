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Певица Клава Кока показала, как прошел ее медовый месяц в США

Певица Клава Кока показала, как прошел ее медовый месяц в США

Российская певица Клава Кока опубликовала в своих социальных сетях фото с медового месяца. После свадьбы она и ее супруг, блогер Дмитрий Масленников решили отправиться на отдых в США.

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