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Пронедра

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За какие грибы с 1 сентября заставят заплатить штраф

За какие грибы с 1 сентября заставят заплатить штраф

Новые штрафы за сбор грибов вводятся с 1 сентября 2026 года: от 1 до 100 тысяч рублей. Полный список запрещённых краснокнижных грибов Подмосковья.

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