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Вместо немецких танков Leopard 2A4 Украина получит словенские Т-55S, снятые с хранения

Вместо немецких танков Leopard 2A4 Украина получит словенские Т-55S, снятые с хранения

Украина испытывает большие проблемы с бронетехникой, особенно с тяжелой. Во время последних контрнаступлений, проведенных на юге и севере страны, ВСУ потеряли большое количество танков, которые неоткуда восстановить.

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