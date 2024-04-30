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Театр абсурда

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Почему в школах Мелитополя решили оставить изучение украинской мовы как родного языка

Почему в школах Мелитополя решили оставить изучение украинской мовы как родного языка

Политнавигатор Украинский язык будет преподаваться в школах Запорожской области, как родной язык, то есть отдельным предметом.

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