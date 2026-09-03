Диетолог Дианова: кофе нельзя пить на голодный желудок

Многие люди опасаются, что утренний кофе может навредить сердцу или желудку. Однако это не так, если употреблять его правильно, сообщила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
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