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Газета.ру

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Диетолог Дианова: кофе нельзя пить на голодный желудок

Диетолог Дианова: кофе нельзя пить на голодный желудок

Многие люди опасаются, что утренний кофе может навредить сердцу или желудку. Однако это не так, если употреблять его правильно, сообщила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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