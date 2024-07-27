Глава Касимова рассказал об акте вандализма в центре города

«В то время когда одна часть жителей радуется изменением нашего города и с удовольствием посещает наши новые благоустроенные пространства, другая часть никак не может принять, то что наш город преображается и становится настоящей изюминкой Мещеры», – написал Иван Бахилов.
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