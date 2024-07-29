В России допустили отмену льготного кредитования бизнеса из-за высокой ставки

Власти рассматривают сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в России, подразумевающее приостановку выдачи новых займов, пишут «Ведомости», по данным источников которых такая возможность связана с ростом стоимости субсидий для бюджета из-за ключевой ставки.