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В России допустили отмену льготного кредитования бизнеса из-за высокой ставки

В России допустили отмену льготного кредитования бизнеса из-за высокой ставки

Власти рассматривают сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в России, подразумевающее приостановку выдачи новых займов, пишут «Ведомости», по данным источников которых такая возможность связана с ростом стоимости субсидий для бюджета из-за ключевой ставки.

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