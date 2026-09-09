Барцокас высказался об уходе Уолкапа и Фалля: «Они были очень важны для меня»

Главный тренер « Олимпиакоса » Георгиос Барцокас прокомментировал уход центрового Мустафы Фалля и разыгрывающего Томаса Уолкапа, которые в последние годы были важными игроками команды.
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