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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Бородавко: «Не удивляет массовый переход спортсменов в Татарстан. Там создаются все условия для тренировок»

«Я думаю, что этот вопрос лучше задать Александру. Только он принимает решение, за какую территорию он будет выступать.

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