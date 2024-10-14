Торецк! Бой с раннего утра – где штурмовики России, тактика, последние новости

По данным информационного ресурса, боестолкновения в районе центральных улиц идут с раннего утра. Известно о том, что формирования армии киевского режима используют жилые дома в качестве огневых точек и укрытия.
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