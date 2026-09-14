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Царьград

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Новости ночи и утра 14 сентября: Трамп требует Зеленского прекратить удары по НПЗ, льготные кредиты для нуждающихся семей

Новости ночи и утра 14 сентября: Трамп требует Зеленского прекратить удары по НПЗ, льготные кредиты для нуждающихся семей

Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по НПЗ в России, в ЛДПР предложили ввести льготные кредиты для нуждающихся.

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