Активы эндаументов за прошлый год выросли почти на 18%

Активы эндаументов, находящихся в управлении управляющих компаний (УК), за 2023 год выросли на 17,9%, до 143,2 млрд рублей, за последние шесть месяцев рост составил – 3,9%, следует из данных Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ), на которые ссылается «Коммерсантъ», и расчетов Frank Media.