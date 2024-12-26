Штрафы за свободу обхода: как Роскомнадзор готовится к атаке на VPN?

Существует вероятность введения штрафов за использование сервисов обхода блокировок, поскольку у Роскомнадзора, как утверждают специалисты IT-сферы, есть технические возможности для отслеживания пользователей VPN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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