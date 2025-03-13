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МЧС эвакуировало более 90 жителей Суджанского района Курской области

МЧС эвакуировало более 90 жителей Суджанского района Курской области

t.me/МЧС России Сотрудники МЧС эвакуировали 90 человек из населенных пунктов Суджанского района Курской области, которые ранее находились под оккупацией украинских боевиков, сообщили в телеграм-канале ведомства.

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