На центральном рынке Архангельска прошёл масштабный рейд

Сотрудники полиции продолжают проведение мероприятий по контролю за ситуацией в сфере миграцииРейд в районе центрального рынка столицы Поморья провели сотрудники УМВД России по Архангельской области и городу Архангельску совместно с представителями Министерства обороны Российской Федерации при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.