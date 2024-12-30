На центральном рынке Архангельска прошёл масштабный рейд

Сотрудники полиции продолжают проведение мероприятий по контролю за ситуацией в сфере миграцииРейд в районе центрального рынка столицы Поморья провели сотрудники УМВД России по Архангельской области и городу Архангельску совместно с представителями Министерства обороны Российской Федерации при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.
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