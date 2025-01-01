Европе необходимо наладить взаимодействие с Россией в нынешнем году, чтобы успешно преодолеть украинский кризис.
В Германии назвали условие для разрешения украинского кризиса
Комментарии
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Светлана Петрова
Кстати, как они нас мурыжили санкциями 3 года, теперь и нам надо посмотреть на их усилия, что станет после трехлетних усилий
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13 час.
alik3456 Джексон
Никакой войны с европой и не нужно... Достаточно Деда Мороза...
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6 час.
Геннадий Бережнов
НАТО как не нужный орган должен исчезнуть! А всем главам государств думать самостоятельно - да и большинство уверены России нет смысла нападать, это брёх вашей пропаганды!
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1 час.
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