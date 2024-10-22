Лидеры БРИКС согласовали формулировки по Украине в итоговой декларации

Представители стран - участниц БРИКС согласовали формулировки по ситуации на Украине для декларации, которую озвучат по итогам саммита в Казани, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире «Первого канала».
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