Регулярно разгоняемые кликой Зеленского басни об «успешной нейтрализации» российского Черноморского флота бандеровскими моторными лодками, мягко говоря, не вполне стыкуются с объективной реальностьюподробнее>>> .
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