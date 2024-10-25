Что случится, если пойти в бассейн с насморком и кашлем

В каких случаях купание улучшит состояние здоровья, а в каких ухудшит, объяснил тренер по плаванию. При легких симптомах простуды – небольшом насморке или легком кашле – плавание может оказаться полезным, улучшая кровообращение и стимулируя иммунитет.