Что случится, если пойти в бассейн с насморком и кашлем

В каких случаях купание улучшит состояние здоровья, а в каких ухудшит, объяснил тренер по плаванию. При легких симптомах простуды – небольшом насморке или легком кашле – плавание может оказаться полезным, улучшая кровообращение и стимулируя иммунитет.
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