Экс-аналитик Пентагона Квятковски назвала атаку ВСУ под Курском отчаянным ходом

Бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в беседе с каналом Judging Freedom назвала операцию ВСУ под Курском последней попыткой Украины и НАТО привлечь к себе внимание.
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