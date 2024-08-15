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Экс-аналитик Пентагона Квятковски назвала атаку ВСУ под Курском отчаянным ходом

Экс-аналитик Пентагона Квятковски назвала атаку ВСУ под Курском отчаянным ходом

Бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в беседе с каналом Judging Freedom назвала операцию ВСУ под Курском последней попыткой Украины и НАТО привлечь к себе внимание.

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